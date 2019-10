inEmiliaRomagna Cycling Team: il faentino Manuele Tarozzi chiude con una vittoria in Nuova Caledonia

Si chiude con una autorevole vittoria l’esperienza in Nuova Caledonia del faentino Manuele Tarozzi, portacolori di #inEmiliaRomagna Cycling Team.

Tarozzi ha così concluso in bellezza anche la sua stagione su strada conquistando in solitaria la nona tappa del Tour Air France de Nouvelle-Calédonie, la Magenta-Vélodrome Magenta di 99 km. Il romagnolo ha staccato tutti giungendo al velodromo con 54” di vantaggio sull’idolo di casa Florian Barket e 1’18” sul francese David Bernard.

Per il giovane romagnolo, classe 1998, si tratta del terzo successo stagionale dopo il Giro delle Valli Aretine e il Piccolo Giro dell’Emilia, ottenuti con la maglia della nuova formazione emiliano romagnola promossa nel 2019 da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici. Per il gruppo di ragazzi emiliano romagnoli di #inEmiliaRomagna Cycling Team, presieduto da Gianni Carapia, guidati dal direttore tecnico Michele Coppolillo, si tratta della quarta vittoria stagionale: ai 3 allori di Tarozzi si aggiunge l’affermazione di Emanuele Ansaloni alla kermesse “Gabicce Mare sotto le stelle”.

Al Tour Air France de Nouvelle-Calédonie, Manuele Tarozzi ha vestito la maglia azzurra Pontoni – Casa Italia insieme ad altri tre connazionali: Jalel Duranti (Team Colpack), Riccardo Lucca (Work Service Gazzera Videa) e Christian Scaroni (Groupama-FDJ Continental). La squadra italiana ha collezionato vittorie di tappa e maglie di leader nelle varie classifiche, con piazzamenti in top ten in classifica generale per Lucca, Duranti e Scaroni (rispettivamente 4°, 5° e 6°, con Tarozzi 21°). I grandi risultati ottenuti dagli azzurri dal 17 al 26 ottobre hanno portato la formazione italiana a conquistare la classifica a squadre, applauditi sicuramente dal console italiano in Nuova Caledonia, Riccardo Baroni, vicino al team e all’organizzazione del 49° Tour Air France de Nouvelle-Calédonie.