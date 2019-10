Ravenna. A 77 anni, Sambi partecipazione a L’Eroica, storica pedalata senese: Fagnani si congratula

In occasione della mezzofondo organizzata dal Sambi team, questa mattina l’assessore allo Sport Roberto Fagnani ha incontrato Luciano Sambi, fondatore del negozio – officina da cui è nato il team ed ex ciclista professionista per congratularsi con lui della sua recente partecipazione alla storica pedalata L’Eroica, evento che si svolge annualmente a Gaiole in Chianti (Siena).

Luciano Sambi, che ha compiuto da qualche giorno 77 anni, ha partecipato lo scorso 6 ottobre alla ventitreesima edizione della pedalata toscana che ha visto oltre 8mila partecipanti in divisa e cicli d’epoca. Sambi ha scelto il tracciato più lungo tra i quattro disponibili, finendo i 209 chilometri in 16 ore, percorrendo un tragitto in gran parte sterrato e pieno di salite impervie, il tutto in sella alla sua bicicletta con cui gareggiava nell’annata 1965 – 1966 per la squadra Legnano – Pirelli e con la divisa originale di allora.