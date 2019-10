I forlivesi Dino e Marco Zoli in pista con la Ferrari di Schumacher al Mugello

Non capita certo tutti i giorni che padre e figlio scendano in pista scambiandosi il volante e, ancor più simbolicamente, il casco con le effigi di famiglia. L’imprenditore forlivese Dino Zoli, patron dell’omonimo gruppo forlivese nato nel 1972, ha infatti affrontato assieme al figlio Marco le ostiche curve del Mugello in occasione delle Finali Mondiali Ferrari. La coppia Zoli, nelle giornate del 26 e 27 ottobre 2019 si è cimentata al volante della F2001, vettura con la quale un certo Michael Schumacher si laureò Campione del Mondo per la quarta volta in carriera nel 2001.

La F2001, di proprietà del signor Zoli (acquistata alla cifra di tre miliardi delle vecchie lire dopo un incontro con l’allora presidente Ferrari Luca Cordero di Montezemolo) è anche considerato patrimonio artistico essendo stata battua all’asta newyorchese Sotheby’s, avendo stabilito un livello d’eccellenza in termini di performance, eleganza estetica ed innovazione tecnologica ancora inequagliato. Un connubio, quello tra arte e motori, che si sposa meravigliosamente con il Gruppo DZ, affermatosi in campo internazionale attraverso le sue società DZ Engineering, DZ Textile, DZ Arte srl ed alla Fondazione Dino Zoli Arte Contemporanea, progetto di promozione della cultura italiana in patria e nel mondo, nonché motore culturale delle attività imprenditoriali che fanno capo al Gruppo Dino Zoli.

In occasione delle sessioni riservate ai Clienti Ferrari, Dino e Marco si sono alternati alla guida della F2001 nella meravigliosa cornice del circuito toscano, illuminati da un sole primaverile con temperature decisamente insolite per la fine di ottobre. Accompagnato da tutta la famiglia, Dino Zoli è parso visivamente emozionato e felice per l’esperienza vissuta in quel del Mugello, ormai un classico da quando acquistò la vettura nell’ormai lontano 2001. Passaggi di informazioni e scambio simbolico del casco tra una sessione e l’altra per Dino e Marco, entrambi molto concentrati e determinati a non commettere errori in pista in quella che, ogni anno, si rivela essere una kermesse molto partecipata con la presenza di tantissimi piloti e vetture storiche.

“Sono emozionatissimo, mi mancano le parole” -ha commentato a caldo il signor Zoli, dopo un lungo e caloroso abbraccio con il figlio Marco appena sceso dalla vettura-: “Sono state bellissime giornate avvalorate dalla presenza della mia famiglia, che ringrazio come sempre per il preziosissimo supporto. E’ sempre magnifico immergersi nel clima delle Finali mondiali Ferrari, dove ci sono così tanti appassionati innamorati delle corse e di tutta la Bellezza che il motorsport sa offrire”.