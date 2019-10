La My Mech La Greppia Cervia supera Riccione (3-0). Ottima prestazione per le gialloblù

Dopo il successo esterno di San Marino al debutto nel campionato di serie C, la My Mech La Greppia Cervia ha bagnato con altre 3 punti l’esordio stagionale casalingo. Le ragazze di coach Briganti hanno superato il Riccione con un netto 3-0 (25-19, 25-21, 25-23).

Le gialloblù hanno condotto il match con autorità. Il primo set è rimasto in equilibrio fino al 16-15, poi la My Mech ha messo la freccia (21-18) fino al 25-19. Nel 2° parziale, lo strappo decisivo è arrivato nel momento cruciale, ovvero dal 21-20 al 25-21. Nel 3° set, le cervesi hanno dato grande prova di carattere, gestendo il ritorno delle avversarie (da 16-14 a 20-21), e ribaltando il passivo fino al definitivo 25-23.

Fra le singole, top scorer del match è risultata la centrale Caniato, capace di mettere a terra 11 palloni, con un 6 su 13 in attacco e, soprattutto, con 5 ace. Ottime percentuali anche per l?altra centrale Villa (9 punti col 53% in attacco).

Nel prossimo weekend la My Mech La Greppia Cervia osserverà il proprio turno di riposo. Il sestetto di coach Briganti tornerà in campo venerdì 8 novembre, alle 20.30, sempre fra le mura amiche del centro sportivo Le Roveri di Pisignano, per affrontare la matricola Acsi Ravenna in una interessantissima sfida al vertice.

Il tabellino:

My Mech La Greppia Cervia-Riccione 3-0

(25-19, 25-21, 25-23)

MY MECH CERVIA: Agostini 7, Magnani 5, Villa 9, Petrarca 6, Di Fazio, Caniato 11, Murer 4; Ravaioli (L1), Fontana (L2); Proietti De Marchis; All. Briganti.

RICCIONE: Bigucci, Campana, Fusini, Mangianti, Pari (L), Pivi, Ricci, Soldati, A. Ugolini, M. Uogolini. All. Brunetti.

Arbitri: Matrone e Risi.

La classifica: Acsi Ravenna 7; My Mech La Greppia Cervia 6; Bellaria 4; Savignano, Massa Lombarda, Budrio, San Marino, Cattolica, San Martino in Strada 3; Riccione, Forlì 2; Teodora Ravenna, Academy Ravenna 0.

(Acsi Ravenna una gara in più; Savignano una gara in meno)