Marco Melandri si ritira: “Grazie a tutti per questo fantastico viaggio”

Dopo un Mondiale vinto, tante stagioni in MotoGP ai massimi livelli, 22 trionfi e il titolo sfiorato varie volte in Superbike, Marco Melandri si ritira.

Il 37enne pilota ravennate ha postato sul proprio profilo facebook il saluto ai tifosi: “Grazie a tutti per questo fantastico viaggio”.

La scelta di lasciare le piste era stata annunciata a luglio 2019, quando dichiarò di aver deciso di fermarsi definitivamente e di dedicarsi alla famiglia, dopo 21 anni di gare.

E ieri, dopo la gara in Qatar terminata al 17esimo posto, Melandri ha salutato il Mondiale: “Volevo chiudere in bellezza, ma con questa Yamaha proprio non mi trovo” ha dichiarato.

E i tifosi hanno risposto con frasi si affetto e stima:” Grazie del magnifico spettacolo che ci hai regalato in questi anni” , “Un grazie sincero per averci regalato grandi emozioni!”, “É triste pensare di nn vederti più in griglia di partenza … sei e resterai sempre il migliore”.