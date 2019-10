Un tempo per parte in un derby che mancava da 10 anni ed ha visto una città, Ravenna, rispondere “presente” registrando un tutto esaurito ed un colpo d’occhio da altri tempi. Alla rete di Nocciolini risponde Valeri con il solito eurogoal che punisce i giallorossi.

Il primo quarto d’ora passa via con le squadre abbastanza contratte che sentono la tensione della partita. Primo sussulto al 15’ con Lora trovato da Purro in area, il centrocampista giallorossa si gira colpendo la traversa ma con la bandierina alzata. Ci riprova il Ravenna al 17’ Selleri trova Giovinco in area, la sua conclusione viene però respinta in angolo da Agliardi.

Giallo al 28’ annullato gol a Giovinco, ben trovato da Nocciolini in profondità, ma di nuovo il guardalinee nega la gioia ai giallorossi segnalando un fuorigioco.

Si affaccia anche il Cesena al 35’ con l’incursione di Zerbin, ma Spurio con l’aiuto di Sirri controlla la minaccia. Sullo stesso asse due minuti dopo di nuovo Zerbin trova Butic a centro area, ma Spurio fa una grande parata e salva il risultato.

All’ultimo del primo tempo la partita si sblocca: Giovinco trova un corridoio per Grassini che entra in area e fa partire un cross basso che trova puntale a Nocciolini per il vantaggio giallorosso ed i festeggiamenti sotto una Mero ribollente di gioia.

La ripresa si apre con un’altra emozione, al 4’ minuto Valeri si fa trovare pronto sul secondo palo sul cross di Butic dalla destra e con un diagonale al volo imprendibile trafigge un incolpevole Spurio. E’ il pareggio degli ospiti.

Dopo un attimo di scoramento al 9’ il Ravenna che torna a macinare gioco ed è bravo Lora a penetrare sulla fascia destra e trovare un cross basso che ricorda l’azione del vantaggio, questa volta però Agliardi fa buona guardia.

Il Cesena sembra avere più birra in corpo e continua a spingere, al 15’ ci prova di nuovo Valeri sugli sviluppi di corner, ma la sua conclusione termina ben lontano dallo specchio. Brividi al 23’ con la difesa giallorossa che sbaglia il fuorigioco e Zerbin si trova da solo nell’area piccola con Spurio, che però è eccezionale nell’uscita e chiude la porta alla punta bianconera.

Ultimo sussulto giallorosso al 30’ : Raffini appena entrato per Nocciolini serve un pallone al bacio per Purro che dal limite dell’area fa partire un bolide di sinistro che sfiora l’incrocio dei pali.

Il resto della gara vive di una predominanza territoriale di un Cesena che però non arriva mai ad impensierire la retroguardia giallorossa.

Termina in un pareggio sostanzialmente giusto per quanto visto in campo la gara più attesa, vincitore morale il pubblico che ha riempito il Benelli in ogni ordine di posto rendendo la giornata memorabile. Per la squadra di Foschi da martedì si ritorna al lavoro in vista di un altro osso duro che risponde al nome del Carpi.

Le dichiarazioni di Luciano Foschi: “E’ stata una bella partita, al di la del risultato il clima sugli spalti è stato una vittoria per lo sport. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, nel secondo il Cesena, complice il nostro calo fisico. Per potere trovare continuità dobbiamo mettere questo stesso spirito agonistico contro ogni avversario. Siamo riusciti ad essere aggressivi e compatti nel primo tempo mantenendo alti i ritmi, nel secondo non abbiamo mantenuto la stessa intensità, ma abbiamo comunque risposto colpo su colpo ed anche nel secondo tempo abbiamo creato qualche presupposto per vincerla, penso al tiro di Purro o all’occasione di Lora.”

TABELLINO:

Ravenna Football Club 1913 – Cesena: 1-1

Serie C – Girone B – 12^ Giornata s.s. 2019/20

Ravenna Football Club 1913: Spurio, Grassini (42′ st Nigretti), Ronchi, Nocciolini (29′ st Raffini), Selleri (16′ st Papa), Purro, D’Eramo, Sirri, Jidayi, Giovinco (41′ st Fyda), Lora (29′ st Mustacciolo). A disp.: Cincilla, Ricchi, Sabba. All.: Luciano Foschi.

Cesena: Agliardi, Valeri, Rosaia, De Feudis, Butic, Ricci, Ciofi, Sarao (28′ st Franchini), Sabato (32′ pt Brignani), Zerbin (36′ st Franco), Capellini (29′ st Borello). A disp.: Stefanelli, Marson, Giraudo, Maddaloni, Valencia, Pantaleoni, Zecca, Brunetti. All.: Francesco Modesto.

Reti: 45′ pt Nocciolini, 5′ st Valeri.

Note: Ammoniti: Lora, Grassini, Sirri, Zerbin, Brignani, Papa.