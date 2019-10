Endas Cervia ottiene l’accesso ai Campionati Interregionali con 12 ginnaste

Con la gara di sabato 26 ottobre si sono concluse le prove regionali del Campionato Gold F.G.I. di Ginnastica Ritmica. Le ginnaste cervesi, protagoniste in tutte le categorie in gara, hanno ottenuto l’accesso ai Campionati Interregionali in programma nelle prossime settimane a Castelletto Ticino, per la categoria allieve e a Verrès per la categoria junior.

Da segnalare i risultati di: Caterina Maltoni, Campionessa Regionale nella categoria A3; nella stessa categoria, si classifica medaglia di bronzo Camilla Pagnani, così come Bianca Lucchi nella categoria A2, Sofia Gramellini nella categoria A1, Nicole Brighi nella categoria J1, mentre Margherita Fucci si classifica 2a nella categoria A2.

Ottimi piazzamenti di Elisabetta Valdifiori, Deborah Hushi, Ludovica Ajello, Paola De Mare, Nicole Gramellini e Giada Sintoni.

Molte soddisfatte per l’ennesimo risultato positivo le istruttrici dell’Endas Cervia, Simona Ravaioli e Yana Sinyel’Nikova e dell’ Associazione Lo Zodiaco Ravenna, Elisa Zanzi e Marzia Celotti, con la quale l’Endas Cervia collabora già da tempo.