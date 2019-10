Il ravennate Filippo Fiorentini argento al Campionato Regionale di Ciclocross

Il ravennate Filippo Fiorentini ha conquistato il secondo gradino del podio nel campionato Regionale Ciclocross disputatosi al Parco Santa Monica di Misano Adriatico, domenica 27 ottobre.

Oltre 180 atleti si sono sfidati sul tracciato del parco di Santa Monica per la prova di assegnazione del titolo di campione regionale dell’Emilia Romagna.

Un tracciato dai continui rilanci e curve teniche che con i suoi 2500 metri di lunghezza totale, da ripetersi per diverse volte, ha entusiasmato i ragazzi di tutte le categorie dai più piccoli con la categoria dei G6 e esordienti, salendo a quella più numerosa riservata agli allievi (ragazzi dai 14 ai 15 anni).

Prova che si prevedeva la più agguerrita ha confermato al 1° posto il campione uscente Luca Paletti del Team Ciclistico Paletti e al 2° posto il compagno di squadra Filippo Fiorentini (già piazzatosi in 9° posizione alla prima tappa del giro d’italia di Ciclocross di Ferentino). Un bel podio rosso/nero dei colori della Ciclistica Paletti, seguito al 3° posto dall’atleta di casa Matteo Ubaldini (Eurobike Riccione).