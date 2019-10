Seconda di campionato: il Romagna RFC ancora senza punti, fermato sul 32-12 dal Civitavecchia

Partita difficile per i galletti, che chiudono il primo tempo con un pesante passivo di 24-0, riuscendo solo nel finale della partita a realizzare due mete. Nei primi minuti di gioco è il Romagna ad attaccare, senza però concretizzare; alla prima occasione di farsi avanti, invece il Civitavecchia non perdona e al 13’ la meta di Gentili, trasformata da Buscema sblocca il risultato. Al 28’ un calcio piazzato consente ai padroni di casa di arrotondare il proprio vantaggio, portandosi sul 10-0. Il Romagna fatica a rispondere al gioco aggressivo dei padroni di casa, che mettono a segno un 1-2 che spacca la partita: due mete trasformate nel giro di un paio di minuti che spostano il parziale su un secco 24-0.

In apertura di ripresa è ancora il Civitavecchia a muovere il tabellone: dopo essersi assicurati al 4’ la meta del bonus, i laziali allungano con un calcio piazzato. Lo scatto d’orgoglio del Romagna si concretizza solo nello scorcio finale della partita: al 38’ Baldassarri segna la meta che sposta lo score dallo zero, mentre l’ultima azione della partita consegna ai galletti la seconda meta della giornata, segnata e trasformata da Gallo, che chiude la partita sul 32-12. Il campionato del Romagna continua con un’altra prova in trasferta, a Perugia, occasione da sfruttare al meglio per cercare il riscatto dopo questo inizio di campionato in salita, che vede i galletti ancora a secco di punti.

Civitavecchia Rugby-Romagna RFC 32-12 (mete 4-2; primo tempo 24-0; punti conquistati 5-0)

Civitavecchia Rugby: Crinò (32’ st Carabella), Nastasi, Seno, Diottasi, Gasparini, Buscema (7’ st Calandro), Martinelli (22’ st Cerquozzi) , Gentili, Asoli (22’ st Velenosi), Fiorini, Natalucci, Manuelli (6’ st Fraticelli), Cusimano (30’ st Giannelli), Orchi (30’ st Nocchi), Giannelli (1’ st Tichetti). All: Granatelli

Romagna RFC: Donati (15’ st Gallo), Di Franco, Fiori (22’ st Greene), Di Lena, Caminati (1’ st Spighi), Martinelli, Maffi, Maroncelli, Bertoni, Lamptey (19’ st Buzzone), Baldassarri, Sgarzi (36’ pt Gigante), Fantini, Manuzi (20’ st Velato), Strada (38’ pt Pirini, sost temp Mazzone).

Arbitro: Pacifico

Marcature: Primo tempo: 13’ m Gentili tr Buscema (7-0), 28’ cp Buscema (10-0), 32’ m Manuelli tr Buscema (17-0), 34’ m Seno tr Martinelli (24-0) / Secondo tempo: 4’ m Manuelli nt (29-0), 8’ cp Calandro (32-0), 38’ m Baldassarri (32-5), 40’ m e tr Gallo (32-12)

Cartellini: 9’ pt giallo Giannelli (Civitavecchia), 7’ st giallo Pirini (Romagna), 13’ st giallo Martinelli (Civitavecchia)