La forza di Cristian, paziente oncologico e poliziotto di Ravenna che vola alla Maratona di New York

È in partenza per New York dove parteciperà alla famosa maratona domenica 3 novembre e l’assessore allo Sport Roberto Fagnani ha voluto incontrarlo nella residenza municipale per augurargli in bocca al lupo. Lui è Cristian Galli, agente della Polizia locale di Ravenna e sarà uno dei tre pazienti oncologici che l’Istituto oncologico romagnolo porterà nella grande mela per un progetto legato alla pratica dell’attività sportiva come supporto fisico e psicologico nell’ambito della terapia oncologica. Erano presenti anche Chiara Bennati, medico del dipartimento di Oncoematologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e Mario Pretolani, presidente dello Ior.

Galli, che partirà giovedì 31 ottobre per la sua prima maratona, al rientro parteciperà con la propria testimonianza al congresso “Winners 4 the Cure” che si terrà il 7 novembre al Pala de Andrè, un evento nuovo ed originale perché dedicato ai progressi scientifici in campo oncologico con la dimostrazione pratica degli ottimi risultati ottenuti da pazienti affetti da cancro che si sono cimentati in attività sportive. L’appuntamento è promosso da assessorato allo Sport, Atletica Ravenna, Ior e in collaborazione con la Maratona di Ravenna città d’arte alla quale Galli prenderà parte