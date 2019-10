Ravenna FC rinnova la partnership con lo sponsor NTA

Il Ravenna FC ufficializza il prolungamento della partnership con NTA, Nuove Tecnologie Applicate srl in qualità di co-sponsor di tutte le divise da gioco della prima squadra.

NTA, realtà di rilievo del territorio ravennate e non solo, può vantare una esperienza trentennale nei campi dell’installazione e manutenzione impiantistica, nello specifico per quanto riguarda riscaldamento e contabilizzazione del calore, condizionamento e refrigerazione. Professionalità, know how, precisione ed attenzione alle esigenze della clientela sono il marchio di fabbrica e chiave del successo di questa importante azienda.

Prosegue la partnership pluriennale a supporto dei colori giallo rossi, con le due realtà che hanno potuto gioire insieme alla città ed a tutti i tifosi dei successi raccolti negli ultimi anni. Un particolare ringraziamento da parte della Società va alla famiglia Morigi Timoncini per la passione dimostrata in queste stagioni e la vicinanza alla causa giallorossa.