Anticipata alle 16 la partita Olimpia Teodora contro Montecchio

La partita della Conad Olimpia Teodora contro Montecchio, in programma al PalaCosta domenica 10 novembre sarà anticipata dalle ore 17 alle ore 16. Lo ha deciso la Lega Volley Femminile accogliendo la richiesta della squadra ravennate.

“Abbiamo optato, assieme al Presidente Delorenzi, per l’anticipo di un’ora – spiega il DG dell’Olimpia Teodora, Giorgio Bottaro – perché la giornata di domenica 10 novembre in città è ricca di molti altri eventi sportivi e volevamo rendere possibile ai nostri tifosi la partecipazione all’importante e molto sentito match di Superlega maschile tra Consar Ravenna e Modena. In questo modo dovrebbe essere possibile per gli appassionati di pallavolo seguire entrambe le partite, alle 16 al PalaCosta e poi, alle 18, al Pala De Andrè”.