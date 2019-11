Raggisolaris Faenza: “Cori razzisti contro il Cesena?” La società “è allibita di fronte alle false accuse”

La società Raggisolaris Faenza è “sconcertata e allibita di fronte alle ennesime accuse lesive e false rivolte da un tesserato dei Tigers Cesena. È da inizio settimana che tesserati della società cesenate attraverso giornali e social network mettono in dubbio la lealtà e l’onestà dei nostri giocatori e della nostra società, ma fino ad ora non siamo mai intervenuti non ritenendo opportuno dare peso a certe sterili e futili polemiche. Oggi però non possiamo più stare zitti, perché abbiamo letto che la tifoseria faentina avrebbe rivolto cori razzisti nei confronti di un giocatore di Cesena, parole pronunciate da un dirigente dei Tigers”.

“Riteniamo – prosegue la società Raggisolaris Faenza – che queste accuse siano gravi, infondate e soprattutto false, e che vadano a ledere l’immagine di un tifo che si è sempre messo in luce in tutta Italia ricevendo anche i complimenti da parte degli avversari per il calore e la passione mostrati. Ricordiamo anche che gli arbitri non hanno scritto nulla a riguardo nel referto di gara e non hanno preso provvedimenti nei confronti del nostro pubblico: ciò avvalora l’infondatezza di certe dichiarazioni”.

“Piuttosto – conclude la società – ci saremmo aspettati delle scuse per il brutto gesto rivolto da un giocatore dei Tigers Cesena alla nostra tifoseria (ben visibile anche in una fotografia che compare in una intervista). Crediamo che per certe questioni sia meglio rivolgersi alle autorità competenti piuttosto che esternare a mezzo stampa o sui social network per evitare di screditare professionisti o appassionati, soprattutto se le frasi pronunciate sono false”.