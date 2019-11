Domenica 3 novembre il Faenza in trasferta a San Piero in Bagno

Trasferta impegnativa per il Faenza Calcio che domenica 3 novembre (ore 14.30) va a giocare a San Piero in Bagno sul campo della Sampierana. Nella formazione biancazzurra di mister Alessandro Moregola da valutare alcuni giocatori, reduci da qualche problema muscolare, anche se tutti hanno partecipato alla rifinitura ad eccezione di Venturelli e Navarro in campo nel derby vinto dalla Juniores 2-1 con la Virtus (reti di Michele Galatanu e Farneti) nel campionato di categoria.

Sarà una partita difficile perché specie sul suo terreno di gioco, la Sampierana squadra solida ed esperta. L’allenatore Simone Mariani guida la formazione bianconera che ha un punto di forza nella lunga militanza di diversi giocatori, come Nicola Giovannetti e Glauco Lanzi. Ex di turno è l’attaccante faentino Marco Chiarini, per due stagioni in bianconero “La Sampierana è un gruppo collaudato che ha un punto di forza nel fattore campo visto che può contare su più di 200 tifosi che seguono la squadra con passione”.

Tutta riminese la terna arbitrale composta dall’arbitro Mattia Andreucci coadiuvato da Dario Frisoni e Massimo Pili.