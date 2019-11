Russi strappa la vittoria a Fossolo e sale al terzo posto in classifica

Una partita “totale”. Il Russi Calcio a 5 sabato ha vinto un match memorabile in casa del Fossolo, squadra che tra le mura amiche aveva sempre centrato i tre punti. Una rimonta subita da 3 – 0 a 3 – 3, un parapiglia finale con animi molto tesi e tanto spettacolo in campo: i ragazzi di Balducci sono riusciti a farsi valere anche in un contesto molto ostico, trovando il quarto successo in campionato che significa il terzo posto in classifica. Gardi, Spadoni (2) e Michelacci hanno marchiato a fuoco il 4 – 3 finale. I falchetti sabato prossimo ospiteranno il Santa Sofia, nono della classe.