Faenza. Tecnoprotezione sale al secondo posto della classifica di serie D femminile

Volley Santarcangelo 0 – Tecnoprotezione Faenza 3 (11-25, 17-25, 17-25) Colpo esterno della Tecnoprotezione in casa del Volley Santarcangelo, mostratasi più forte delle tante problematiche che hanno accompagnato il match. L’indisponibilità del campo di Santarcangelo causa infiltrazioni d’acqua, ha costretto infatti le squadre a spostarsi al palasport di San Mauro Pascoli, una decisione presa mentre stavano effettuando il riscaldamento nell’impianto santarcangiolese e così l’inizio della partita è slittato di un’ora. Un contrattempo che non ha influito sulle giocatrici di coach Casadei, brave ad imporsi con un netto 3-0 che ha consentito all’allenatore di schierare alcune giocatrici poco impiegate nelle giornate precedenti. Con questa vittoria le faentine salgono al secondo posto, decise a continuare la striscia vincente sabato alle 17 alla Palestra Badiali contro l’Arcobaleno Forlì.

Classifica: Pallavolo Portuali Ravenna 8; Tecnoprotezione Faenza 7; Arcobaleno Forlì, Athena Rimini* 6; PGS Bellaria Bo e Volley Castello Bo e San Lazzaro 5; Solovolley Imola 4; Villa Verucchio 3; Volley Santarcangelo*, SG Volley Rimini e Acli Stella Rimini 0. * una gara in meno

Serie D maschile

La Stampa Mondo perde 0-3 in casa con la Zinella Bologna, dovendo recriminare per i tanti infortuni che non le hanno permesso di presentarsi al completo. Le assenze di Alpi e Cicognani, out per un problema al ginocchio, di Trossaro, dolorante ad una mano, e di Balestra per impegni di lavoro diventano pesanti nel corso del match, nonostante l’ottimo inizio dei faentini che perdono i primi due set ai vantaggi, 26-28 e 25-27. Nella terza frazione le energie vengono meno causa anche le poche rotazioni e Bologna può chiudere i conti sul 25-7.

Stampa Mondo Faenza 0 Zinella Bologna 3 (26-28 25-27 7-25)

Sabato 9 alle 20.30 la Stampa Mondo riceverà alla Palestra Badiali la capolista Fulgur Bagnacavallo

Classifica: Fulgur Bagnacavallo 9; Rainbow Forlì, Forlì Volley, Savena Bologna 6; Zinella Volley Bologna e Rubicone In Volley 5; Consar Ravenna, Sesto Imolese* e Around Team Volley Cesena 4; Dinamo Bellaria Igea Marina* 2; Stampa Mondo Faenza, Argenta Volley e Volley San Marino 0. * già riposato