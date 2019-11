Rfc Academy: i risultati del week end

In un weekend dove riposano Beretti ed Under 16 spicca la vittoria dell’Under 17 di Treggia, che trascinata dalla rete del solito Prati fa suo il derby contro l’Imolese e si porta al quinto posto in classifica. Stesso risultato ma a parti invertite per la Under 15 allenata da Babini, che va in svantaggio nel primo tempo e, complice qualche imprecisione sotto rete, non riesce a concretizzare una rimonta che per quanto visto in campo sarebbe stata meritata. La sconfitta fa scendere i ragazzi al quarto posto in classifica superati proprio dall’Imolese. Sconfitta casalinga per la Under 14, che dopo essere andata in vantaggio per ben due volte nell’arco della prima frazione incassa tre reti nella ripresa e cede il passo ad un San Marino più cinico dei giallorossi.

TABELLINI

Beretti

RIPOSO

Nazionali Under 17

Ravenna FC – Imolese 1-0 (Prati)

RAVENNA FC: Catalano, Castelli, Guerra, Baccarini, Vultaggio (22st Farnedi), Laghi, Angelini (46st Zizzamia), Santomauro (34st Battistini), Mascanzoni (22st De Fiore), Prati, De Ioris (34st Bucci)

A disposizione: Antonini, Coppari, Chamic. Allenatore: Claudio Treggia

Nazionali Under 16

RIPOSO

Nazionali Under 15

Ravenna FC – Imolese 0-1

RAVENNA FC: Fenati (1st Miserocchi), Scicchitano (20st Pizzardi), Fomete, Siboni, Padoan, Calandrini (11st Tampieri), Passanisi (11st Campana), Casadei (30st Vinci), Costantini, Correnti (20st Carrozzo F.), Guidi (30st Carrozzo A.)

A disposizione: Ravaglia. Allenatore: Ivan Babini

Nazionali Under 14

Ravenna FC – San Marino 2-5 (1’ Groza, 27’ Pirazzoli)

RAVENNA FC: Piccoli A., Raffoni (27st Lanconelli) , Luciani (21st Bastari), Ravaglia (27st Brandolini), Piccoli D., Di Candia (4st Zannoni)=, Groza, Cazzola (33st Menelli), Pirazzoli (17st Casadei), Fiori, Montuschi (17st Zalambani)

A disposizione: Misto, Rambelli. Allenatore: Alessandro Stefani