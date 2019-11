Due ori e un bronzo per il Circolo della Spada di Cervia al primo Torneo interregionale Fis a Conegliano

Al primo Torneo Interregionale Federale GPG a Conegliano, il Circolo della Spada di Cervia ha raggiunto grandiosi risultati: oro per Francesco Delfino nella Cat. giovanissimi; oro per Chiara Rossi e bronzo per Lavinia Delfino, buona la prestazione di Ginevra Carrozza nella Cat. giovanissime; 5° posto per Brando Foschini, bene per Nicolò Budini, Gioele Trevisan e per Mattia Casadei nella Cat. ragazzi/allievi; 6° posto per Samuel Quartieri, 7° per Jacopo Budini e 9° Luca Righi bene per Francesco Cenni e Tomas Neri nella Cat. maschietti; 5^ Aurora Mongelli e 9^ Greta Merola nella Cat. bambine; 10^ Rachele Baruzzi nelle Cat. ragazze/allieve.