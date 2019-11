TCR sostiene la Maratona di Ravenna: saranno 5 i container-spogliatoio per i partecipanti

Quest’anno la “XXI Maratona di Ravenna, Città d’arte” si avvale del sostegno del Terminal Container Ravenna (società partecipata da Sapir e Contship) e della controllata Container Service che metteranno a disposizione dei partecipanti 5 container da 20 piedi cadauno che serviranno come deposito e spogliatoio. Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, l’associazione che organizza la Maratona è stato ospite in mattinata di TCR dove ha incontrato il presidente Giannantonio Mingozzi ed il responsabile commerciale Alessandro Battolini.

“Ci fa piacere collaborare con una manifestazione sportiva così partecipata che fa conoscere Ravenna in tutto il mondo e di conseguenza promuove beni culturali e opportunità turistiche ma anche infrastrutture e servizi offerti dal nostro porto e dai terminal che vi operano” hanno sottolineato Mingozzi e Battolini; da parte sua Righini, ricordando come la Maratona di Ravenna si avvalga sempre di più di aziende e sponsor fondamentali per la buona riuscita della tre giorni, ha ringraziato TCR per l’impegno augurandosi che la collaborazione possa continuare negli anni a venire.