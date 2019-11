Davide Sartini nello staff del Farm System Ravenna

La prima importante novità del progetto di collaborazione tra Godo e Ravenna è l’innesto di uno dei più stimati allenatori italiani e continentali: Davide Sartini. Sartini sarà al vertice del Farm System e farà da anello di congiunzione della fusione che si è creata tra le due società e per questo affiancherà i direttori tecnici, Bortolotti a Godo e Tulli a Ravenna, per stilare programmi congiunti mirati sui vari team e sui singoli atleti.

Entrando maggiormente nel dettaglio, Davide coadiuverà il manager Bortolotti nelle vesti di bench coach della serie A1 in modo da collaborare a 360 gradi con tutti gli atleti e in tutti gli spazi. Nelle fila delle giovanili, sarà il valore aggiunto per gli staff di U18 e U15, le due categorie che vedono maggiori sinergie tra le due realtà provinciali, ed inoltre fungerà da supervisore e consulente tecnico per allenatori e giocatori del gruppo Under 12 e Minibaseball.

Davide Sartini, cinquantenne riminese laureato ISEF e tecnico di baseball dal 1985, ha scritto gran parte della storia sportiva dei Falcons di Torre Pedrera con cui ha vinto, da allenatore, ben 5 titoli nazionali giovanili nel 1997, 2014, 2015, 2016 e 2017. Davide è un allenatore completo in grado di mettere a disposizione le proprie conoscenze sia in ambito giovanile che in quello senior, per questo motivo, ha sempre ricoperto il ruolo di direttore tecnico di squadre di Club e del Summer Camp FIBS.

A livello nazionale Davide è stato il tutor tecnico dell’Accademia di Tirrenia per cinque anni, preparatore tecnico della nazionale Under 15, coach in due edizione del campionato mondiale Under 12 a Taipei, ha rappresentato l’Italia come tecnico al World Children’s Baseball Fair in Giappone ed è, attualmente, il manager della nazionale sperimentale Under 14.

Non solo allenatore ma anche “formatore”: Davide, infatti, è uno dei più noti e longevi relatori di metodologia dell’insegnamento per allenatori e svolge attività didattica sia in territorio italiano che internazionale.

Con l’arrivo di Sartini si completa uno staff tecnico del Farm System composto da tanta qualità e da nomi importanti del baseball italiano.