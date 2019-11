Smaltiti i tre impegni in sette giorni di una settimana fa e tornata ai soliti ritmi di lavoro, la Conad Olimpia Teodora si prepara ad ospitare la Sorelle Ramonda Ipag Montecchio, domenica 10 novembre, al PalaCosta. La partita è stata anticipata alle ore 16, un’ora prima rispetto alle abitudini, per permettere ai tifosi di poter assistere alle 18 al big match di Superlega maschile tra Consar Ravenna e Modena.

Dopo aver trovato la prima vittoria casalinga contro Busto Arsizio, la squadra guidata da Coach Bendandi ha tutta l’intenzione di provare a ripetersi, ma dovrà guardarsi da una squadra ospite giovane e già capace quest’anno di risultati a sorpresa, come il successo contro Mondovì.

Arbitri del match saranno Lorenzo Mattei e Alberto Dell’Orso.

Le avversarie

Fondata nel 1978 in provincia di Vicenza, l’Unione Volley Montecchio Maggiore ha esordito in Serie A2 nella stagione 2017-2018, avendo conquistato la promozione nel primo anno di militanza in Serie B1. Nelle ultime due stagioni la squadra ha raggiunto l’obiettivo di una salvezza abbastanza agevole, dando spazio a giovani interessanti, e ha incrociato più volte il cammino dell’Olimpia Teodora. Quest’anno, all’interno di un ottimo avvio di campionato nel quale ha conquistato 3 vittorie su 6 gare, la compagine veneta vanta l’eccellente scalpo della Lpm Mondovì, battuta per 3-1 alla seconda giornata.

Squadra costruita attorno a un blocco di conferme che comprende, assieme all’allenatore Alessandro Beltrami, le giocatrici Bovo, Trevisan, Carletti, Frison e Bartolini, Montecchio ha aggiunto la giovane promessa Valeria Battista, 2001 proveniente dal Club Italia, e Chiara Scacchetti, che sarà la grande ex del match avendo palleggiato a Ravenna nella prima stagione in A2, due anni fa.

Il commento

“Finalmente le ragazze si sono godute quello che si meritavano – spiega Coach Simone Bendandi –, ovvero di festeggiare davanti al nostro meraviglioso pubblico. Avere il PalaCosta pieno è sempre qualcosa di esaltante e ci aspettiamo di dare ancora una volta del nostro meglio in campo, aumentando pian piano la qualità della nostra pallavolo, che comunque fin dall’inizio della stagione, grazie al nostro carattere, è stata buona. Vogliamo limare gli errori e migliorare la continuità in quello che presentiamo”.

“Sarà un’altra partita difficile – conclude l’allenatore –, perché non bisogna nascondersi che è insidioso giocare contro chiunque. Tutti giocano sempre per vincere e quando sei ben piazzato in classifica alle avversarie venire a far risultato fa ancora più gola. Noi dobbiamo come sempre restare concentrati su noi stessi e arrivare pronti al meglio alla sfida”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Poggi (2), Morolli (15).

Centrali: Guidi (8), Torcolacci (9), Parini (12).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Piva (4), Canton (5), Strumilo (7), Manfredini (11).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).

La classifica

Regular Season Serie A2 Girone B

DELTA INFORMATICA TRENTINO 17, LPM BAM MONDOVI’ 15, OLIMPIA TEODORA RAVENNA 13, ROANA CBF H.R. MACERATA 9, SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO 9, BARRICALLA CUS TORINO 8, ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB 8, SIGEL MARSALA 5, FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3, P2P SMILERS BARONISSI 3.

Biglietteria

La biglietteria del PalaCosta, p.zza Caduti sul Lavoro 13, Ravenna, aprirà alle ore 14.30, così come i cancelli del palazzetto. Prezzi dei biglietti:

INTERO € 10,00

RIDOTTO OVER 65 € 8,00

RIDOTTO JUNIOR 12-18 ANNI € 5,00

Ingresso gratuito per gli Under 12

I tagliandi restano anche disponibili in prevendita (con maggiorazione del prezzo di € 1) sul sito ( https://www.vivaticket.it/ita/event/olimpia-teodora-sorelle-ramonda-ipag-montecchio/142091 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ) fino alle 12 di domenica.

Live match

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

La diretta streaming del match sarà visibile sulla pagina Facebook: @olimpiateodoravolley