Domenica 10 novembre 2019, alle 9.30, davanti al MAR (Museo d’Arte della Città di Ravenna) in Via di Roma, è scattata la 21esima Maratona di Ravenna Città d’Arte, preceduta alle 9 dalla «Correndo senza Frontiere – Tutti insieme», 3 km riservata ai disabili che ha preso il via da Porta Serrata.

Alle 9.45 è scattata invece la Martini Good Morning Ravenna 10,5Km. All’arrivo, le premiazioni ufficiali sul palco allestito nel giardino davanti al MAR e il pasta party per tutti i concorrenti.

La Mezza Maratona, scattata alle 9,30, ha visto la vittoria di Kipngetich con il tempo di 1’08”27, seguito da Benhamdane a 24′. A chiudere il podio Camporesi staccato di 31 secondi dal battistrada.

