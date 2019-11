Dal 15 al 17 novembre a Ravenna la “Prima  prova  Nazionale  Giovani (U20) alle  sei  armi”

Si terrà al Pala de Andrà a Ravenna, da venerdì 15 a domenica 17 novembre, La Prima Prova Nazionale Giovani importante evento schermistico a livello nazionale dedicato agli atleti dai 15 ai 20 anni di età. L’evento sportivo è stato presentato quest’oggi dal Circolo Ravennate della Spada, alla presenza dell’Assessore allo Sport Roberto Fagnani, Alberto Ancarani, Consigliere Nazionale F.I.S., Daniele Delfino, Presidente Regionale F.I.S. Stefano Bellomi, Presidente Circolo Ravennate della Spada.

L’iniziativa prevede circa 1500 atleti della categoria U20 appartenenti alle tre discipline schermistiche (Fioretto, Sciabola, Spada) e la partecipazione di 15 volontari del Circolo Ravennate della Spada, con 10 aziende impegnate nell’organizzazione logistica e nella distribuzione di materiale tecnico ai partecipanti.

Atleti presenti:

Davide Di Veroli, Fiamme Oro, Spada M, numero 1 del Ranking Mondiale under 20.

Portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, medagliato dalla Città di Roma per i risultati sportivi, schermitore di alto livello così come la sorella Aurelia ed il fratello Damiano.

Di Veroli segue con passione gli studi nel campo della danza classica e moderna, frequentando uno dei Licei Musicali di Roma. Ha conquistato i seguenti risultati: Mondiali 2019 U20 Polonia: Argento; Europei 2019 U20 Foggia: Bronzo; Mondiali 2018 U17 a Verona: Oro ; Mondiali 2018 U20 a Verona: Argento; Buenos Aires, Olimpiadi Giovanili: Oro; Europei 2018 U17 2017 a Sochi (Russia): Oro; Italiani 2018 U17 a Verona: Oro; Italiani 2019 U23 a Belluno: Oro; Mondiali 2017 U17 a Plovdiv (Bulgaria): Oro

Martina Favaretto, Fiamme Oro, Fioretto F, No. 1 del Ranking Mondiale under 20, ha conquistato i seguenti risultati:

Mondiali 2019 U20 Polonia: Argento; Europei 2019 Foggia: Bronzo; Mondiali 2018 U17 a Verone: Argento; Mondiali 2018 U20 a Verona: Bronzo; Buenos Aires, Olimpiadi Giovanili : Argento. Europei 2018 U17 2017 a Sochi (Russia): Oro; Italiani 2018 U17 a Verona: Oro

Tommaso Marini, Fiamme Oro, Fioretto M, No 3 del Ranking Mondiale under 20, ha conquistato i seguenti risultati: Europei 2019 Foggia: Oro; Grand Prix California USA: Argento; Mondiali 2018 U20 a Verone: Argento; Italiano U20 2018 Verona: Oro.

Lorenzo Roma, Accademia D’Armi Musumeci Greco, Sciabola M, No 1 del Ranking Mondiale under 20, ha conquistato i seguenti risultati: Mondiali 2019 Polonia: Oro; Europei 2019 Foggia: 5°. Coppa del Mondo Bulgaria: Argento.

Benedetta Taricco, Aeronautica Militare, Sciabola M, No 2 del Ranking Mondiale under 20, ha conquistato i seguenti risultati: Mondiali Polonia 2019: Bronzo; Europei 2019 Foggia: 7°; Coppa Del Mondo Algeria: Bronzo.

Il Circolo Ravennate della Spada parteciperà con sette atleti nella competizione della spada; Alessia Pizzini, Martina Bombardi, Lucia Mazzini, Sophia Eloisa Stella, Stefano Cedrini, Tommaso Saccomandi ed il debuttante Matteo Lontani primo anno cadetti, che assieme a Stella ha guadagnato il pass per la competizione ben figurando nella Prova Nazionale Cadetti che si è svoltasi a Legnano ad inizio mese.

In occasione della tre giorni di gare, verrà anche dedicato uno spazio per celebrare i 70 anni di attività dalla fondazione del Circolo Ravennate della Spada ASD, fondata nel febbraio del 1949. Alla celebrazione parteciperà il Presidente della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso, e i presidenti delle passate amministrazioni dell’Associazione.

Circolo Ravennate della Spada svolge attività didattica nelle scuole elementari ed attività di sala tutti i giorni dalle 17 in poi. La sala scherma è inoltre a disposizione di scuole ed enti che desiderino fare attività sportiva in ore mattutine o nel fine settimana.

La scherma Ravenna è impegnata in un’attività di propaganda capillare sul territorio. Quest’anno 5 scuole elementari di Ravenna hanno aderito alla nostra iniziativa: Randi, Mordani, Pascoli, Borgo Montone, Ricci. In tutto circa 1200 bambini dalla seconda alla quinta classe faranno esperienza di un mese nella disciplina della scherma.

Da quattro anni in Circolo ha aperto una nuova sala in collaborazione con i comuni di Alfonsine/Bagnacavallo/Fusignano (sala scherma Rossetta) dove pratica la didattica sportiva ai ragazzi del territorio.

Il corpo docente è composto da due maestri di sala, un preparatore atletico, due tecnici e due assistenti, coadiuvati da un direttore tecnico. L’organo gestionale è composto da un Presidente e 4 consiglieri, tra cui figurano il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Direttore tecnico.

Partner istituzionali della manifestazione “Prima Prova Nazionale Giovani a sei armi”: il Comune di Ravenna per aver messo a disposizione il palazzetto dello sport, la Regione Emilia Romagna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per aver elargito un importante donazione economica.

Per un totale spese di circa 15 mila euro la scherma Ravenna è supportata anche dalla Federazione Italiana Scherma che contribuisce con una quota significativa degli incassi della competizione.

Sponsor privati: gli Albergatori ed i Ristoratori di Ravenna, unici sponsor privati della manifestazione. Gli addetti al settore alberghiero annoverano la manifestazione schermistica tra gli eventi della città a maggiore ritorno economico. In particolare gli alberghi Hotel Mosaico, Residence Mosaico, Hotel Oceanomare, Grand Hotel Mattei , Hotel Ravenna, Piccolo Hotel, e i ristoratori Osteria Passatelli 1962, Diabolik Restaurant & Cafè, Ristorante Pizzeria Molinetto