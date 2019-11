Iscrizioni aperte a Ravenna per i nuovi corsi di bagnino di salvataggio e istruttore nuoto

Sono in partenza a Ravenna i corsi per il conseguimento dei brevetti per assistente bagnanti (bagnino di salvataggio) ed istruttore di nuoto. I corsi avranno termine nel mese di maggio 2020 e permetterà ai frequentatori di poter lavorare sia negli stabilimenti balneari che nelle piscine o laghi previo superamento di un esame che, per quello di Assistente Bagnanti, prevede l’Autorevole presenza della Capitaneria di porto e qualora previsto dai bandi di concorso (per esempio quelli militari) potrà concorrere al punteggio finale.

Le iscrizioni sono aperte ed è possibile avere informazioni contattando il numero 3459701767 – email: info@4mare.it – www.4mare.it oppure presso il centro sportivo Aquae (3 laghi) di Porto Fuori.