Grande partecipazione degli studenti del Morigia alla Maratona di Ravenna Città d’Arte 2019

Domenica 10 novembre si è svolta la Maratona di Ravenna, un evento molto bello in grado di coniugare sport, arte e turismo. Un appuntamento molto importante per la nostra città perché rappresenta un’eccezionale promozione delle bellezze di Ravenna. Ravenna e la sua Maratona rappresentano un esempio di come vita sana e turismo sostenibile siano un binomio vincente in grado di attirare migliaia di persone.

Gli studenti del Morigia sono sempre stati fortemente motivati all’attività motoria; per questa ragione da anni partecipano numerosi sia alla Family Run che alla 10 km non competitiva. Domenica mattina erano circa 350 gli studenti del Morigia che si sono ritrovati sul sagrato di Santa Maria in Porto, insieme ai loro insegnanti e che hanno preso parte alla 10 km non competitiva.

Un nutrito gruppo di studenti con tanti palloncini rossi e grande motivazione a fare sport si è riunito per trascorrere una bella giornata tutti insieme. Una parte di ragazzi ha affrontato la 10 km correndo con gli insegnanti di motoria, altri, invece, hanno camminato con passo sostenuto.

Numerosi genitori hanno partecipato e contribuito a formare quella ondata colorata di persone unite dall’idea che lo sport unisca e permetta di fare team. “Crediamo che coinvolgere i nostri studenti in attività sportive e di aggregazione di questo tipo rappresenti un bel momento di crescita per tutti” hanno affermato gli insegnanti dell’It Morigia.