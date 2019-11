I cento anni del C.A. Faenza sezione Lotta al centro dell’incontro di Panathlon Club Faenza

Il meeting mensile del Panathlon Club Faenza in programma martedì 12 novembre, alle ore 20,15 al ristorante “Controvento” in via Cittadini 17 è dedicato al tema:“100 anni di C.A. Faenza – Sezione Lotta” e vedrà come relatori il presidente della società Giovanni Morsiani ed Enrica Rinaldi, atleta nazionale, che è stata argento ai campionati europei juniores e ha conquistato la medaglia di bronzo gli europei under 23, oltre a essere campionessa italiana.

Saranno ospiti anche Salvatore Avanzato e Carmelo Alati, allenatori tecnici di lotta greco romana e stile libero. Si tratta del recupero dell’evento in programma lo scorso 26 settembre e poi rinviato per l’improvvisa scomparsa del presidente del Panathlon, Daniele Piolanti, che sarà ricordato nell’occasione.

1919-2019: 100 anni di storia, di vittorie, di sport.

Il C.A. Faenza Sez. Lotta è nato nel 1919 ed è una delle società sportive più antiche d’Italia in cui si pratica la disciplina della Lotta Greco-Romana, Libera e Femminile, da cui sono uscite tante medaglie olimpiche. “Passione, Perseveranza e Professionalità” sono le parole chiave di questa società sportiva. La pratica della Lotta risulta particolarmente adatta per i giovani e i giovanissimi assai utile per il loro sviluppo psicofisico in quanto consente un’armoniosa formazione della struttura corporea, genera sicurezza interiore, stempera l’aggressività e l’irrequietezza tipica della fanciullezza. La disciplina della lotta a Faenza ha come sede privilegiata la palestra Giovanni Lucchesi, intitolata in memoria del suo primo promotore, atleta e dirigente dal 1919.

La tradizione di questa Palestra si è preservata grazie alla costanza e alla tenacia di appassionati e dirigenti che hanno saputo mantenere vivo l’interesse della Lotta, e hanno condotto atleti ai Giochi Olimpici, l’evento sportivo quadriennale più atteso.

Il Club Atletico Faenza Sezione Lotta è una realtà sportiva di eccellenza in Italia e nel mondo. Poche sono le società che possono vantare 6 medaglie alle Olimpiadi e 32 campioni italiani assoluti. Per motivi organizzativi la presenza dei soci del Panathlon Club Faenza e dei loro ospiti e amici deve essere comunicata al cerimoniere Paola Pescerelli Lagorio: tel. 338.8188688 o via mail: panathlonclubfaenza@gmail.com.