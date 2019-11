Il Pala Lido – Allianz Cloud si prepara ad ospitare il match tra OraSì Ravenna e Urania Milano

L’ottava giornata del campionato LNP si apre venerdì 15 novembre 2019 con l’anticipo tra Urania Milano e OraSì Ravenna, in programma al Pala Lido – Allianz Cloud con inizio alle 20.45.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming su LNP Pass per gli abbonati al servizio (accesso diretto anche dal nostro sito nella sezione “Live LNP”).