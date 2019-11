Netta sconfitta per Olimpia Teodora sul campo del VTB Pianamiele Bologna

Insolito appuntamento per la serie B2 domenica scorsa al PalaReggiani di Ozzano con l’Olimpia Teodora impegnata contro VTB Pianamiele Bologna. Formazione rimaneggiata e incerottata per le ravennati, che tornano dalla trasferta con una netta sconfitta per 3-0, contro una squadra forte e capace di far valere i due punti di vantaggio che già aveva in classifica.

La partita

Con Monaco non al meglio, nel sestetto titolare Coach Rizzi lancia la giovanissima, non ancora 14enne, Nicole Piomboni, a Ravenna grazie alla collaborazione con il Riviera Rimini. Fontemaggi, la migliore tra le ospiti, trascina le compagne in avvio di match e l’Olimpia Teodora resta a contatto fino a metà set, poi è la centrale Grasso assieme all’opposto Palmese a scavare il solco decisivo in favore delle bolognesi, che portano a casa il primo parziale per 25-20.

Nel secondo set non c’è troppa partita con il VTB che prende il largo in avvio e non concede più spazio a rimonte fino al 25-15 finale. Ravenna prova a dare tutto nel terzo set e nella prima parte del parziale resta in partita anche grazie a qualche errore avversario, ma alla fine sono gli esterni Bughignoli e Palmese a mettere per terra i palloni decisivi per il definitivo 25-18.

Il tabellino

VTB Pianamiele Bologna – Olimpia Teodora Ravenna 3-0 (25-20, 25-15, 25-18).

VTB: Taiani 5, Lodi 8, Mazza 3, Bughignoli 12, Palmese 15, Grasso 8, Guerra 2, Geminiani (L), Laporta (L), Braccio 1. N.e.: Bagnoli, Costantini, Ugolini. All.: Casadio.

Ravenna: Ceccoli 1, Fusaroli 3, Piomboni 2, Monaco 2, Petre Paoloni (L), Fontemaggi 13, Bendoni 1, Maiolani 1, Benvenuti 2, Missiroli 4, Bissoni (L). N.e.: Bertoni. All.: Rizzi.

Arbitri: Ciro Ferraro, Michela Fiori.

Classifica

PIERALISI V.PAN JESI 11, EMANUEL RIVIERA RIMINI 9, VTB PIANAMIELE BOLOGNA 9, BLEULINE LIB. FORLÌ 9, DEMITRI V.ANGELS FM 8, DIGITALPOINT PFELCIN PERUGIA 8, FAROPLAST SCHOOL V. PERUGIA 7, FENIX FAENZA 6, BCC FANO-PEDINI 5, OLIMPIA TEODORA RAVENNA 4, CORPLAST CORRIDONIA MC 3, CONERO NUMANABLU ANCONA 2, POL.PERSICETANA 2, LIVERANI LUGO 1.

Prossimo turno

Olimpia Teodora Ravenna – Calanca Persiceto, sabato 16 novembre, ore 18, Palestra Mattioli, Ravenna