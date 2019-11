‘Buona la prima’ per l’under 18 condivisa tra Conad Ravenna e Bleu Line Libertas Forlì

Esordio positivo per la formazione Under18 condivisa tra Olimpia Teodora e Libertas Forlì, che a Modena vince per 0-3 tornando a casa con il bottino pieno. La squadra, che unisce le migliori forze delle due società, nonostante le prevedibili difficoltà dovute allo scarso allenamento congiunto, si dimostra già un buon gruppo capace di lottare insieme e vincere con discreta tranquillità.

La partita

Primo set equilibrato con le ragazze del Volley Academy Modena che tentano l’allungo. Sono però gli attacchi da posto 4 di capitan Fontemaggi, che sciorina una varietà di colpi notevoli alternando potenza a furbizia, che danno alla Conad Bleu Line lo spunto decisivo per il 22-25 finale.

Nel secondo set partenza ‘da incubo’ con le padrone di casa che volano sul 6-0, ma le ragazze dirette in panchina da coach Polo con pazienza riannodano le fila del gioco. L’opposto Gallo e il centrale Yabre, oltre al buon ingresso del palleggiatore Cassinadri, si fanno sentire e Modena man mano perde sicurezza. Si va ai vantaggi e le ospiti annullano un set point sul 24-23, poi con 3 punti consecutivi le romagnole ribaltano tutto per il 24-26.

L’impatto psicologico del secondo parziale vinto permette alla Conad Bleu Line di volar via nel terzo set, con anche l’altro esterno Missiroli a cannoneggiare. Girandola di cambi in casa modenese, ma non c’è nulla da fare e la squadra di Ravenna e Forlì chiude senza lasciar spazio a rimonte per 15-25.

Il tabellino

VOLLEY ACADEMY MODENA – CONAD BLEU LINE FO RA 0-3 (22-25, 24-26, 15-25).

Modena: Turci (K) 7, Allamprese 1, Romanelli 3, Mastroianni, Caiti 6, Righi 4, Bonfitto 2, Fioretti 10, Paltrinieri 1, Tonelli 4, Piccinini (L), Rinaldi 2.

Ravenna-Forlì: Cassinadri, Macchi (L), Petre Paoloni (L), Ikenna, Fontemaggi 17, Giunchi 3, Missiroli 13, Yabre 8, Ceccoli, Gallo 9. N.e.: Bertoni, Cornacchia.

Prossimo turno

Domenica 17 novembre Conad Bleu Line impegnata nell’esordio casalingo alla palestra Mattioli di Ravenna contro VTB CLAI Bologna.