Ravenna FC entra nel circuito Romagna Visit Card

Il Ravenna FC sigla una nuova partnership con Romagna Visit Card. Un accordo che nasce nell’ottica di generare una nuova e lungimirante sinergia tra territorio, cultura e sport. Una collaborazione unica nel suo genere, infatti il club giallorosso può vantare con grande orgoglio di essere la prima squadra sportiva ad essere inserita nel circuito degli oltre 130 tesori del territorio ravennate, attrazioni che spaziano tra cultura, benessere e svago.

“La scelta di convenzionarsi prosegue nel percorso tracciato dalla società di volere avvicinare sempre più persone al mondo del calcio” dichiara un portavoce della società giallorossa, aggiungendo: “identificando l’evento sportivo non solo come mero esercizio atletico, ma come momento di svago e di emozione, un valore che dà prestigio al territorio e ne diventa una attrattiva al pari di tante altre imperdibili attrazioni”.