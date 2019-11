Week end di pausa per la Pallamano Romagna reduce dalla vittoria contro Poggibonsi

Una settimana di riposo per la Pallamano Romagna che nel weekend non scenderà in campo. Morale alle stelle per gli arancioblu, reduci dal

successo esterno contro Poggibonsi.

«A Poggibonsi è stato semplice, eravamo secondo me una squadra con più feeling e più esperienza rispetto ai nostri avversari. Il primo tempo

chiuso 20-9 ci ha dato molta sicurezza. Nel secondo tempo però abbiamo avuto una ricaduta, siamo stati più scadenti rispetto al primo e

dobbiamo trovare più punti di riferimento».

Per quanto concerne la classifica però, il Romagna scende di una posizione perchè i due punti guadagnati a tavolino dalla vittoria sul Bologna United non sono stati assegnati dalla giustizia sportiva, la quale ha omologato il risultato conseguito sul campo.

«Per noi non cambia nulla – afferma Di Domenico – perchè in campo avevamo perso. Quella gara la disputammo in un periodo nero in cui

affrontavamo ogni settimana le migliori del girone, certo i due punti ci avrebbero fatto comodo ma ciò che dovevamo ottenere dalla partita con

Bologna lo abbiamo già ottenuto ovvero abbiamo migliorato molto la difesa e siamo entrati in campo a testa alta ritrovando lo spirito

combattivo che era mancato precedentemente. E’ grazie a quella prestazione che siamo riusciti a rilanciarci in campionato».

In attesa di conoscere i risultati delle altre squadre del girone che giocheranno nel weekend i romagnoli sono tornati al lavoro agli ordini di coach Tassinari per preparare la sfida della prossima settimana contro la Casalgrandese».