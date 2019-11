Derby di Rekico contro Ozzano al PalaCattani di Faenza

Un derby emiliano romagnolo per riassaporare il dolce gusto della vittoria. La Rekico cerca un pronto riscatto tra le mura amiche del PalaCattani, ospitando domenica 17 novembre alle 18 la Sinermatic Ozzano dell’ex Iattoni, intenzionata a ritornare a sorridere dopo quattro ko consecutivi. Gli ingredienti per una sfida intensa e vibrante dunque non mancano e a renderla ancora più suggestiva saranno gli spalti del PalaCattani dove oltre ai soliti numerosi tifosi faentini, sono attesi anche tanti supporters ozzanesi.

I NOSTRI OSPITI

Sarà la voce della 17enne Matilde Zanelli a cantare l’inno nazionale prima della palla a due tra Rekico e Ozzano, una esibizione resa possibile grazie alla collaborazione tra i Raggisolaris e la scuola di musica Artistation, che si trova in via Silvio Pellico 16 a Faenza.

All’intervallo sarà nostra ospite la squadra agonistica di ginnastica ritmica del Club Atletico Faenza che si esibirà in esercizi individuali. Sul parquet del PalaCattani vedremo Alessia Michelotti, Greta Collaku, Chiara Naldoni e Luminita Cearca.

INIZIATIVA LNP

La Lega Nazionale Pallacanestro in collaborazione con la Pallacanestro Crema (società che da diversi anni sposa questo progetto) promuoverà su tutti i campi di serie A2 e di serie B la campagna #noviolenzacontroledonne per sensibilizzare contro la violenza di genere e diffondere una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto delle donne. Prima della partita i giocatori e gli staff tecnici delle due squadre poseranno con uno striscione con scritto #noallaviolenzacontroleedonne, per una foto che sarà poi postata sui social.

L’AVVERSARIO

Un avvio da record prima di una piccola crisi di risultati. La Sirnermatic Ozzano che si presenterà domenica al PalaCattani sarà molto motivata, volendo rialzare la testa dal periodo di flessione che l’ha condannata a quattro sconfitte consecutive, dopo essere stata protagonista ad inizio stagione con un poker di vittorie nelle prime giornate. Statistiche che testimoniano la qualità del roster bolognese, composto da tanti giocatori che nello scorso campionato hanno trascinato la squadra alla salvezza diretta, sfiorando anche i play off.

Sono soltanto tre i volti nuovi al servizio del confermatissimo coach Federico Grandi e uno è quello conosciutissimo di Riccardo Iattoni, ex di turno che ha vestito la canotta dei Raggisolaris dal gennaio del 2016 al giugno 2018. Sotto i tabelloni è invece arrivato Riccardo Crespi da Pavia (serie B), per sostituire Dimitri Klyuchnyk, passato proprio alla Rekico. Questo incrocio di ex sarà un’altra interessante sfumatura di un match che si preannuncia molto avvincente.

Il terzo acquisto è il playmaker Luca Montanari (ex Crema, serie B), miglior realizzatore dei suoi con 12 punti di media. Da poche settimane è poi ritornato Matteo Galassi, guardia classe 1998, che già lo scorso anno aveva giocato ad Ozzano nella seconda parte della stagione: in estate era passato ad Orzinuovi in A2, società che ha lasciato a fine ottobre.

Tra i confermati ci sono il playmaker Marco Chiusolo, le guardie Nunzio Corcelli e Nicola Mastrangelo, i lunghi Marco Morara e Luigi Dordei (assente a Faenza per squalifica) e a loro si aggiungono gli under Alessandro Lolli (playmaker del 2002) e Giovanni Giannasi (guardia del 2000). Completano il reparto under, le guardie 19enni Lorenzo Folli (ex Bologna Basket C Gold Emilia Romagna) e Giancarlo Favali (ex Vis Ferrara, C Gold Emilia Romagna). Quella di domenica sarà la quinta sfida tra Raggisolaris e Ozzano: i precedenti vedono Faenza avanti 3-1.

IL PREPARTITA

“Farò di tutto per essere in campo domenica, perché contro i miei ex compagni non posso proprio mancare – afferma il pivot Dimitri Klyuchnyk, assente a Civitanova Marche per un problema alla schiena -. Ad Ozzano mi legano tantissimi bei ricordi, perché è stata una bella, ma impegnativa stagione, conclusasi con la salvezza raggiunta all’ultima giornata. Sono ancora in contatto con tanti miei ex compagni e con il vice allenatore Luca Pizzi: sarà un piacere ritrovarli.

Anche quest’anno Ozzano è una squadra con tante rotazioni ed è imprevedibile, perché ha molti giocatori che possono essere decisivi e andare in doppia cifra. Dovremo stare attenti alle loro difese e giocare in velocità non lasciandoli schierare, evitando inoltre che vadano in fiducia, perché diventerebbero ancora più pericolosi.

Questa partita è molto importante per noi, perchè dobbiamo vincere per rialzare la testa dopo la sconfitta a Civitanova Marche. Per centrare il nostro obiettivo, dovremo avere un approccio intenso alla gara e mostrare il giusto atteggiamento per tutti i quaranta minuti senza avere cali di tensione”.



PROSSIMO TURNO

La Rekico giocherà domenica 24 novembre a Rimini contro l’Albergatore Pro, poi avrà due gare casalinghe: domenica 1 dicembre ospiterà Fabriano e domenica 8 dicembre riceverà Senigallia. Entrambe le gare si disputeranno alle 18.