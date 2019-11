La Winter Cup delle imbarcazioni d’altura al Circolo Velico Ravennate

Il Circolo Velico Ravennate, dopo aver celebrato i suoi 70 anni con un convegno sul mare Adriatico e una cena per i soci e gli amici, torna in scena con una regata dedicata alle imbarcazioni d’altura. Sarà la Winter Cup, che prende temporaneamente il posto del tradizionale Campionato Autunnale e potrebbe consolidarsi come evento annuale. Dedicata alle imbarcazioni che possiedono il certificato di stazza ORC, anche nella versione semplificata, sarà aperta anche alle imbarcazioni delle classi open, che ancora non hanno effettuato le misurazioni della loro barca. Le regate d’altura sono una tradizione per il CVR, che in passato è stato protagonista di numerosi eventi di qualità. A Marina di Ravenna e dintorni esiste una flotta consistente di barche “performance cruiser” e da regata con equipaggi entusiasti. La regata dedicata alla imbarcazioni d’altura è in programma nel week end del 16 e 17 novembre. Sul sito del Circolo Velico il bando e le informazioni per le iscrizioni.