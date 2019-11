Prova casalinga con il Napoli Afragola per Romagna RFC. I convocati

Il campionato di Serie A riparte dopo la settimana di pausa e oggi, domenica 17 novembre, per il Romagna RFC è in programma la prova casalinga allo Stadio del Rugby di Cesena con l’Afragola Napoli, alle ore 14.30. In questa quarta prova i galletti incontrano un’altra matricola del girone, ma che ha già rotto il ghiaccio con la nuova categoria, avendo al proprio attivo 2 vittorie su 3 nelle partite finora disputate, che la collocano al terzo posto della classifica con 10 punti.

Nelle prime tre giornate invece galletti hanno raccolto solo un punto, pagando a caro prezzo l’inesperienza, come dimostrano le due rimonte subite con Pesaro e Perugia, che avrebbero potuto invece lasciare qualche punto in più rispetto alla prestazione della squadra. Il Romagna dunque arriva a questo appuntamento con tanta voglia di centrare il primo risultato utile della stagione, per risollevarsi in classifica e tenersi in scia al gruppetto che lo precede. La settimana di pausa è stata sicuramente preziosa per prepararsi a questo delicato appuntamento con i partenopei, da affrontare con la massima attenzione e determinazione. La partita (calcio di inizio alle 14.30) sarà diretta dall’arbitro Andrea Spadoni di Padova. Assistenti Caprini e Gargamelli.

I convocati per questo appuntamento sono: Baldassarri, Bertoni, Buzzone, Caminati, Coppola, Di Lena, Donati, Fantini, Fiori, Forlivesi, Gallo, Gigante, Greene, Lamptey, Maffi, Manuzi, Martinelli, Mazzone, Paganelli, Pirini, Ravaioli, Scermino, Spighi, Strada P, Tauro, Velato, Villani,

Campionato di Serie A – IV giornata: Romagna-Afragola, Cavalieri Union Rugby – I Medicei , Unione Capitolina-Amatori Catania, Civitavecchia-Perugia, Pesaro-Noceto

Classifica: I Medicei 15, Noceto 14, Afragola 10, Catania 9, Capitolina 7, Civitavecchia e Perugia 6, Pesaro 5, Cavalieri Union Rugby 4, Romagna 1

Under 18 – Prova casalinga anche per il Romagna Under 18, che domani alle 12.30 riceve i Cavalieri Union Rugby, capolista del girone ancora imbattuta e a punteggio pieno. È una prova sicuramente impegnativa quella che attende il Romagna, che invece si trova in fondo alla classifica ed è a caccia di punti per restare agganciata alle altre dirette avversarie nella lotta per mantenere la categoria.