Emma Bulzoni di Edera Ravenna si qualifica per i nazionali Gold

Sabato 16 novembre si è svolta a Verrès (AO) la fase di zona tecnica del campionato individuale Gold Junior/Senior di ginnastica ritmica gara del circuito Gold FGI. L’Edera Ravenna era presente alla competizione con la ginnasta Emma Bulzoni classe 2005 che grazie a delle ottime prestazioni si è classificata al 6 posto nella categoria J2 ed ha staccato il pass per il campionato nazionale che si terrà a Salerno a metà Dicembre, obbiettivo per niente facile visto l’alto livello tecnico della gara.

Bilancio quindi più che positivo per l’Edera Ravenna alla fine di tutte le fasi di zona tecnica dei campionati Gold che vede la società staccare i pass per tutti i campionati nazionali indetti dalla FGI.

Sono infatti 12 le ginnaste ravennate di Edera che hanno staccato il pass per i campionati italiani obbiettivo raggiunto grazie al lavoro quotidiano in palestra svolto dal team di allenatori guidato da Camilla Casadio e Sara Tiene.

Prossimi appunti per Edera quindi saranno: il Campionato Italiano di Specialità Gold a Foligno, il campionato Italiano individuale Gold Allieve a Catania e il campionato Italiano individuale Gold Junior/ Senior a Salerno.