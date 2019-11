Medaglia d’Oro per Riccardo Casella alla IV prova del Grand Prix Es. A 2019 a Castelfranco Emilia

Si aggiudica la medaglia d’oro l’atleta del Team Romagna Judo Riccardo Casella che nel week end ha partecipato al Grand Prix Es. A 2019 – IV Prova, nel palazzetto di Castelfranco Emilia: ottima prestazione per il portacolori romagnolo, che ha superato uno dopo l’altro gli avversari incontrati. Qui Riccardo ha dimostrato anche grande capacità nella gestione degli incontri.

Lui come gli altri atleti partecipanti hanno la necessità di gareggiare il più possibile ed avere, in questo modo, l’opportunità di crescere sotto il profilo dell’esperienza, oltre a migliorare e rifinire gli aspetti tecnici e tattici senza dimenticare l’aspetto per nulla trascurabile della preparazione “mentale” alla competizione.

Sono aperte le iscrizioni al Team Romagna Judo che opera presso la palestra Ex Enal ,Via Emaldi 20 Lugo il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 17.00. Prossimo appuntamento per il Team Romagna Judo è a Riccione il 23 e 24 novembre col Campionato Nazionale CSEN.