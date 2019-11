Quattro esordienti del Centro Sportivo Village di Ravenna qualificati alle finali nazionali

Domenica 17 novembre a Castelfranco Emilia si sono svolte le qualificazioni ai Campionati Italiani della categoria Esordienti B, la gara era valida anche come Campionato Regionale. Il Centro Sportivo Village accompagnato dai tecnici Nicola Marzucco e Davide Magrini ha staccato quattro importanti pass per le finali di Ostia.

Vincolo le rispettive categorie Raul Damiani (fino 38kg), , Aamoum Youssef (fino a 66kg) e Cicchetti Michela (fino a 57kg), secondo posto e qualificazione per Simone Rustignoli (fino a 55kg). Niente finale per Michele Fabbri giunto terzo, Sangiorgi Erik, Davide Deserti ed Alice Ugolini classificati quinti. Grande rammarico per la Under 15 Claudia Barbeitos, l’atleta, già qualificata di diritto essendo tra le prime in ranking list, a causa di un infortunio al ginocchio dovrà rinunciare alle finali dove avrebbe lottato per una prestigiosa medaglia.

Nel pomeriggio erano presenti gli Esordienti A, la gara valida solo come Gran Prix Emilia Romagna ha visto il successo di Marta Horobiovska dei 50kg, il terzo posto di Cristian Mihaescu nei 40kg, quinti Filippo Belletti e Matteo Bandini. Il prossimo appuntamento per gli atleti del Centro Sportivo Village sarà il “16° Trofeo Elvio Giovagnotti” a Bologna dove saranno presenti tutti i gli atleti Ravennati.