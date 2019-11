Ravenna. Prima prova nazionale U20. La competizione in casa sorride ad Alessio Pizzini e Martina Bombardi qualificate ai campionati italiani

Si è conclusa con successo domenica, 19 novembre, la prima prova nazionale giovani presso il Pala de Andrè di Ravenna, prima tappa del percorso di qualificazione ai Campionati Italiani under 20 che si svolgeranno a Jesi il prossimo mese di maggio. Le gare si sono svolte nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e hanno visto sfidarsi atleti da tutt’Italia nelle sei armi.

Per il Circolo Ravennate Della Spada hanno partecipato Martina Bombardi, Lucia Mazzini, Alessia Pizzini e Sophia Eloisa Stella nella spada femminile; Stefano Cedrini, Matteo Lontani e Saccomandi Tommaso nella spada maschile.

Il risultato migliore è stato quello di Alessia, al decimo posto dopo aver perso un’emozionante duello agli ottavi di finale contro Sara Maria Kowalczyk del gruppo sportivo “P. Giannone” di Caserta, combattuto punto su punto fino al 13 pari per poi terminare 15 a 13. Segue Martina, al 14 posto dopo aver ceduto nell’incontro, sempre agli ottavi, contro Gaia Traditi delle Fiamme Oro Roma (che andrà poi a vincere la medaglia d’oro). Complimenti comunque alle nostre atlete perché grazie a questi risultati si sono già guadagnate la partecipazione ai campionati italiani.Prova in tono minore per Sophia Eloisa (132), che sconta in questo periodo una forma fisica non ottimale, e Lucia (200), da poco di ritorno all’attività agonistica.

Nei maschi Stefano Cedrini guadagna la 71 posizione, sconfitto per un solo punto da Fabio Mastromarino di Scherma Pistoia 1984; Tommaso Saccomandi perde 13 a 15 nell’incontro per i 128 contro Poggi Andrea del Circolo Scherma Giuseppe Delfi e si posiziona al 154 posto. Matteo Lontani, alla prima partecipazione di una gara nazionale di questa categoria (con atleti dai 15 ai 20 anni), sconta la giovane età e si ferma ai gironi di qualificazione.