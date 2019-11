Faenza: in tanti alla Festa del Tiro a Segno col consigliere regionale Manuela Rontini

Domenica 17 novembre preso i locali dell’Agriturismo LaBarchessa si è svolto il tradizionale pranzo conviviale del Tiro a Segno Nazionale di Faenza, l’evento più importante della vita sociale della sezione. Una cinquantina di soci hanno risposto all’invito del presidente del sodalizio faentino, Francesco Fabbri con la presenza dell’assessore Antonio Bandini in rappresentanza dell’amministrazione comunale e il consigliere regionale Manuela Rontini, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna.

Durante il pranzo conviviale sono stati premiati i tiratori che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione agonistica appena conclusa, il riconoscimento più importante, una medaglia d’oro e una pergamena, a Giuseppe Mariani al quale è stato assegnato il “premio provinciale al merito del tiro a segno “ con la seguente motivazione, “ le sezioni TSN di Faenza, Ravenna e Lugo, con decisione unanime conferiscono a Giuseppe Mariani il premio provinciale al merito dei tiro a segno e ne dispongono l’iscrizione all’albo.

Giuseppe Mariani, tesserato alla sezione di Faenza dal 1972 è tutt’ora tiratore agonista in attività e partecipa fattivamente alla vita della sezione, un chiaro esempio di spirito di appartenenza eattaccamento ai colori sociali”. Una medaglia d’argento è stata consegnata ai tiratori vincitori di titoli italiani UNVS e Avancarica CNDA; Monica Montanari, Daniele Mecati, Alberto Rafuzzi, Nerio Bosi e Walter Olante e all’amico Enrico Siclari per la medaglia di bronzo a squadre nel tiro a volo avancarica nel Campionato Europeo MLAIC 2019. Una targa di ringraziamento al tecnico Fabrizio Turci per l’impegno profuso nella promozione del tiro a segno giovanile.

Al termine del pranzo il presidente Fabbri, dopo aver omaggiato di una rosa le signore, grazie alla disponibilità della signora Carla Melandri dell’Oasi dei Fiori, ha ringraziato tutti i presenti ricordando i risultati conseguiti dagli atleti della sezione e i programmi dei prossimi impegni, agonistici e gestionali, un particolare ringraziamento a chi ha contribuito a sostenere l’attività agonistica,dall’azienta Matalnap alla Klinicom, dall’agenzia Zama ai signori Aurelio e Marisa Betti. La giornata di festa della sezione si è aperta con la tradizionale “gara della fortuna”, tiro a segno su un bersaglio mascherato, vinta dalla tiratrice Monica Montanari che si è aggiudicata una ceramica offerta dalla ditta NS di Omar Festa.