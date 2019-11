Ravenna-Gubbio. Biglietti a 1 euro per chi ha riempito il Benelli nel derby

La società comunica che in occasione della gara di domenica contro il Gubbio è stata indetta una promozione dedicata a tutti i tifosi giallorossi che hanno riempito il Benelli in occasione del derby contro il Cesena del 27 novembre.

Per ringraziare di tanto affetto e per cercare anche nel supporto dei nostri tifosi la forza per superare questo momento di difficoltà, tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per la partita del 27 ottobre potranno acquistare un biglietto per Ravenna – Gubbio al prezzo di solo 1 euro (Curva Mero e Parterre).

La promozione sarà esercitabile esclusivamente presso la prevendita attivata dalla società ai botteghini della Curva Nord nei seguenti orari: sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, domenica mattina dalle 9 alle 12.

Non sarà necessario presentare il biglietto della gara, basterà il documento di identità per la verifica della presenza.

Presso i punti vendita Vivaticket, Online e prima della gara (biglietterie aperte dalle 15:30) i prezzi saranno i medesimi delle altre gare della stagione.