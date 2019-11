Quarta vittoria casalinga per l’OraSì Ravenna. Al Pala de Andrè supera Roseto 81-69

Quarta vittoria casalinga per l’OraSì Ravenna, che al Pala de Andrè supera Roseto 81-69. La squadra di coach Cancellieri ha saputo interpretare nella giusta maniera il match, chiudendo le maglie in difesa, costringendo spesso all’errore gli abruzzesi e giocando la sua pallacanestro.

Terzo quarto determinante, con un parziale di 19-8 che ha scavato il gap decisivo. Potts, Thomas e Marino ancora in doppia cifra ma anche otto giocatori giallorossi a segno.

Per Roseto (roster più giovane della Lega) da segnalare la prova del giovane Nicola Giordano, classe 2003, autore di 10 punti.

OraSì in campo con Potts, Thomas, Chiumenti, Marino e Venuto. Roseto risponde con Lattin, Menalo, Canka, Nikolic, Bayehe. Inizio dominato dalle difese (5-5 dopo 5 minuti), poi si va avanti sul filo dell’equilibri e il primo quarto si chiude 17-20, con 10 punti di Thomas.

Si alza il ritmo con grande lotta sotto le plance, Jurkatamm firma prima la parità poi il nuovo vantaggio OraSì (26-24), rintuzzato da una tripla di Sergio (29-24). De Fabritiis spara da tre sulla sirena (29-27) poi anche Marco Venuto entra in striscia con tre triple (41-33). Si va all’intervallo lungo sul 43-37.

Si riparte con due triple OraSì in meno di un minuto (Sergio e Potts dopo una rubata) per il 49-37.

L’intensità difensiva di Ravenna cresce e costringe Roseto a giocare al limite dei 24 secondi, spesso con infrazione del tempo di attacco. L’OraSì concede agli avversari appena 8 punti e chiude il quarto avanti 62-45 con un appoggio al tabellone di Treier sulla sirena.

L’energia dell’OraSì è nel rimbalzo di Chiumenti, che con un tap-in mette il suo primo canestro dal campo e nel recupero di Tommaso Marino dopo una palla persa. Ravenna mantiene alta l’attenzione e controlla il rientro di Roseto (che arriva fino al -5), per chiudere con carattere. Finisce 81-69

“La squadra ha dato sul campo la migliore risposta possibile – ha commentato Coach Cancellieri -. È stata probabilmente la partita casalinga più complicata tra quelle giocate, vinta con intensità e grande spirito, con una difesa che ci ha permesso di tenere Roseto a soli 8 punti nel terzo quarto”.

Tabellino

OraSì Ravenna: Farina NE, Potts 16, Jurkatamm 9, Thomas 17, Chiumenti 3, Marino 10, Zanetti NE, Treier 8, Venuto 9, Seck, Sergio 9, Bravi NE. All.: Cancellieri. Assistenti: Bulleri, Taccetti.

Sapori Veri Roseto: Mabor, Lattin, Giordano 10, Menalo 6, De Fabritiis 10, Canka 2, Nikolic 10, Fokou NE, Sebastianelli NE, Ciribeni 4, Bayehe 18, Pierich 9. All.: D’Arcangeli.

Arbitri: Ursi, Barbiero, Doronin.

Parziali: 17-20, 26-17, 19-8, 19-24

Ravenna: da due 9/24, da tre 15/36, rimbalzi 34

Roseto: da due 13/29, da tre 10/21, rimbalzi 39

Spettatori: 2000 circa