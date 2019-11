A Lugo la 40esima edizione della gara podistica “Sulle Ali di Baracca”

Anche quest’anno torna a Lugo il 24 novembre 2019 la corsa podistica “40^ Sulle Ali di Baracca”. Il ritrovo è alle 7,30 al centro sociale “Il Tondo” in via Lumagni 30, mentre la partenza agonistica è fissata per le 9.30 in viale Orsini (di fronte all’ingresso principale del Parco del Tondo).

La 40esima edizione della corsa podistica competitiva sarà organizzata dal Gruppo Podistico Amatoriale Lughesina. Negli ultimi anni lo scopo della manifestazione è stato quello di far rivivere la gara storica, approfittando anche della ricorrenza del centenario della morte di Francesco Baracca.

Gli atleti passeranno per i luoghi storici del nostro comune, partendo dal parco cittadino più ampio e passando davanti a monumenti come la statua di Baracca ed il Pavaglione. L’evento sarà possibile grazie alla collaborazione di tutti gli sponsor e di moltissimi volontari che, con il loro massimo impegno, organizzano un evento di portata interregionale.

Si sottolinea la grande importanza di due sponsor in particolare Deco Industrie e Paolo Ponzi Gioielli, quest’ultimo ha realizzato un orologio di grande classe dedicato all’aviatore Francesco Baracca.

Quest’orologio, in edizione limitata, sarà messo in palio come primo premio alla Società con il maggior numero di partecipanti. La gara, omologata dal settore atletica Uisp Ravenna-Lugo, è di 10 km ed è valida sia come 15esima prova del Campionato provinciale di corsa su strada 2019 sia per il Campionato Cor Fòrt (corri forte) 2019, ma anche acome terzo Trofeo “Wave Fit”.

La manifestazione podistica sarà ripresa da Di.Tv New Time Forlì visionabile sul sito www.newtimetv.life oppure per l’Emilia Romagna sul digitale terrestre DI.TV canale 90 il venerdì dalle 20.30 e il sabato dalle 21.