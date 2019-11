E-Work si conferma premium partner di Ravenna FC

Ravenna FC annuncia il rinnovo della partnership con E-Work, che si conferma premium partner del club giallorosso per il secondo anno consecutivo, a conferma di un forte legame di reciproca soddisfazione tra le due realtà.

E-Work è un gruppo che opera sin dal 2000 nell’esercizio di tutte le attività inerenti all’intermediazione della manodopera e che attualmente serve con successo ben 1200 aziende e 40.000 persone. Particolarmente attenti e vicini al mondo dello sport e dell’innovazione hanno recentemente lanciato un nuovo progetto: e-workafè: una catena di concept-store o “Caffè del Lavoro” pensati per creare un ponte di incontro tra lo svago ed il lavoro.

Nell’ambito del rinnovo della partnership, oltre alla visibilità garantita al brand presso lo stadio Benelli, sono state ideate alcune iniziative ad hoc che verranno sviluppate in primavera che avvicineranno ancora di più il gruppo E-work al territorio ravennate grazie al supporto di Ravenna FC.