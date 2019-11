A Firenze il Romagna Rfc alla prova della capolista I Medicei. I convocati

Per la quinta giornata di campionato è un confronto testa-coda quello che allo Stadio Ruffino di Firenze metterà di fronte I Medicei e il Romagna RFC. I toscani sono infatti primi del girone, insieme al Noceto, mentre il Romagna chiude la classifica con un solo punto dopo la serie negativa delle prime quattro partite.

Il primo mese di Serie A è stato povero di soddisfazioni in termini di risultati per i galletti rispetto alle prestazioni messe in campo, che hanno dimostrato che il gruppo c’è e vuole giocarsela fino in fondo con ogni avversaria per dire la sua in questo campionato. Dovrà essere così anche nell’appuntamento di domani, da affrontare con la giusta grinta e senza cali di concentrazione. I galletti avranno di fronte una squadra doppiamente determinata a fare risultato, per mantenere il comando della classifica e per riscattare il passo falso di domenica scorsa nel derby tutto toscano con i Cavalieri, che ha lasciato I Medicei a secco di punti.

La partita (calcio di inizio alle 14.30) sarà diretta dall’arbitro Alberto Favaro (VE). I convocati per questo appuntamento sono: Babboni, Bertoni, Buzzone, Caminati, Coppola, Di Lena, Donati, Fantini, Fiori, Gallo, Gigante, Lamptey, Lepenne, Maffi, Manuzi, Mazzone, Paganelli, Pierozzi, Pirini, Ravaioli, Scermino, Spighi, Strada M, Strada P, Tauro, Velato, Villani.

Campionato di Serie A –V giornata: I Medicei-Romagna, Amatori Catania-Civitavecchia, Napoli Afragola-Perugia, Pesaro-Unione Capitolina, Noceto-Cavalieri Union.

Classifica – I Medicei e Noceto 15, Afragola 14, Capitolina 11, Catania, Civitavecchia, Pesaro 10, Cavalieri Union Rugby 8, Perugia 7, Romagna 1.

Under 18 – Anche per il Romagna RFC impegno in trasferta a Piacenza con i Rugby Lyons, matricola del girone. Il match (inizio ore 12.30 stadio Beltrametti) mette in palio punti preziosi nella lotta in coda alla classifica, dato che il Romagna con un solo punto chiude la graduatoria e ha davanti proprio i Lyons, a quattro punti.