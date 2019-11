Al “Bruno Neri”derby tra Faenza Calcio e Sparta Castel Bolognese

Il Faenza Calcio gioca al “Bruno Neri” domenica 24 novembre 2019 alle ore 14.30 affrontando lo Sparta Castel Bolognese.

Nella formazione biancazzurra di mister Alessandro Moregola da valutare alcuni giocatori, come, reduci da infortuni. In particolare sarà molto difficile vedere in campo il centrocampista Selleri, e questo sarà un handicap non da poco per una squadra che vede far dimenticare l’inopinata sconfitta interna con il Bagnacavallo.

Una partita difficile perché lo Sparta Castel Bolognese dopo un buon torneo nel girone C, si è ritrovato nel D e ha inserito elementi di qualità in un telaio collaudato tanto da poter nutrire legittime ambizioni, come sta confermando sul campo.

Una partita particolare per l’allenatore castellano Mauro Mosconi e il suo vice Andrea Bianchedi che a Faenza hanno giocato come invece Daniele Mordini, Filippo Bentini, Federico Bentivoglio e Luca Conti, oggi rossoblù, ma con un passato biancoazzurro. Tutti punti di forza come il capitano Nicola Bonetti e i fratelli Mainetti.

Nel Faenza invece sono due gli ex: il difensore Paolo Ferraresi e il direttore sportivo Nicola Cavina, a Castel Bolognese giocatore qualche anno fa.

Le due squadre si sono già incontrate nella prima partita ufficiale della stagione, in Coppa Italia fine agosto al “Neri” e fu pareggio 1-1 con due gol di testa: prima Missiroli poi Conti.

Ad arbitrare il match il signor Matteo Benini della sezione di Forlì, coadiuvato dai guardalinee Federico Corbelli di Rimini e Soufian Hafi Alemani di Forlì.