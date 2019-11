Consar Ravenna attesa al Pala Barton di Perugia

Prosegue il tour de force della Consar Ravenna, che si appresta a disputare la sesta partita in poco più di due settimane. La squadra ravennate terminerà il 24 novembre 2019 il ciclo delle partite contro le corazzate della SuperLega. Alle ore 18, al Pala Barton di Perugia (arbitrano Tanasi e Boris, diretta su Eleven Sport), Saitta e compagni si apprestano ad affrontare la Sir Safety Conad, oggi quarta in classifica e reduce da tre vittorie consecutive, portandosi dietro il pieno di entusiasmo e convinzioni derivate dalla straordinaria partita giocata giovedì sera contro la Lube e dal prezioso punto conquistato, che ha spinto Ravenna all’ottavo posto della graduatoria.

Un match che ha visto la Consar chiudere con la miglior percentuale di ricezioni positive (34,5%) e col maggior numero di ace serviti (15, con Vernon-Evans protagonista con 7) dell’intero settimo turno.

“Ho rivisto la partita che abbiamo fatto e sinceramente dal punto di vista agonistico e caratteriale – sottolinea il coach della Consar Marco Bonitta – la squadra è stata molto vicina a quella che è un po’ la mia squadra, quella che non molla mai, che ha capacità di reagire, come è avvenuto giovedì dall’8-2 del secondo set, che ha continuità; per essere a un ottimo punto, perché ancora non lo siamo, dobbiamo fare attenzione ai particolari e a sistemare alcune situazioni in cui dovremo fare meglio, però siamo davvero sulla buona strada. Soprattutto abbiamo un po’ sfatato anche questo problema del secondo set. Anche se andiamo sotto, poi recuperiamo velocemente, con una velocità di reazione importante, che stiamo allenando quotidianamente in palestra”.

Il match di Perugia contro un avversario che punta ai massimi traguardi, su un campo che – dicono i precedenti – non ha mai portato troppo bene a Ravenna, è un grande test per confermare queste caratteristiche, di squadra che può dar fastidio a tutte e che può ritagliarsi un ruolo di compagine rivelazione. Bonitta detta la linea.

“Indipendentemente dall’avversario e soprattutto quando affrontiamo squadre che sono più forti di noi, l’imperativo è quello di giocare al meglio in ogni momento, al massimo quando è possibile, sapendo che le occasioni saranno veramente poche, o forse nessuna, ma sapendo anche che se ce ne saranno dobbiamo essere pronti ad approfittarne. Mi aspetto la continuità di gioco, l’approccio giusto alla partita che, devo riconoscerlo, fin qui c’è sempre stato, ma adesso abbiamo la continuità di finire la partita allo stesso modo in cui l’abbiamo cominciata. Ed è quello che chiederò domani, a prescindere dal risultato”.

Tra le suggestioni di questo match, la prima volta in cui Francesco Recine sfida la squadra di suo padre Stefano, ds della Sir Safety, e anche la prima volta da avversario di Ravenna di Roberto Russo che ritroverà domani tre compagni della sua esperienza nel Club Italia: Cortesia, Recine e Stefani.

Il turno di domani (ore 18): Kioene Padova-Top Volley Latina (oggi), Leo Shoes Modena-Itas Trentino, Sir Safety Conad Perugia-Consar Ravenna, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-Allianz Milano, Tonno Callipo Vibo Valentia-Lube Civitanova, Calzedonia verona-Vero Volley Monza (ore 18.30).

La classifica: Cucine Lube Civitanova° 23; Leo Shoes Modena e Itas Trentino 18; Sir Safety Conad Perugia° 16; Allianz Milano* e Calzedonia Verona 9; Kioene Padova* 8; Consar Ravenna 7; Top Volley Latina* e Vero Volley Monza* 6; Gas Sales Piacenza 5; Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia* 4; Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3.

° 1 partita in più

* 1 partita in meno