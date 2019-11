Il Ravenna FC in visita alla prima palestra del comune aperta 24 ore al giorno

Nella mattinata del 22 novembre 2019 la dirigenza e la prima squadra del Ravenna FC (al gran completo) hanno visitato la nuovissima struttura Ravenna Gym, la prima palestra della città aperta 24 ore al giorno che quest’anno è jersey sponsor dei giallorossi.

La nuova Ravenna Gym avrà una superficie di 1.500 metri quadrati con sala attrezzi Technogym, sala corsi, Xbody, bagni turchi separati , saune infrarossi, centro estetico e ambulatorio con fisioterapista. Presente anche un bar che offrirà una piccola ristorazione, per pause pranzo e cene veloci, sia alla clientela della palestra sia agli esterni. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche ai genitori in cerca di un momento da dedicare al proprio benessere fisico. Nelle zone relax di Ravenna Gym sarà infatti attivato un servizio di baby sport .

Ad accogliere i giallorossi il presidente di Ravenna Gym Andrea Cicognani ed i soci fondatori Mattia Montanari e Fabio Butrico. Quest’ultimo ha spiegato i motivi che hanno spinto questa importante realtà cittadina ad appoggiare il Ravenna FC: “Crediamo nella città di Ravenna, crediamo nello sport ed in tutto quello che ci ruota attorno. Abbiamo voluto fare un investimento per la gente, il concetto di h24 toglie qualsiasi vincolo che precluda l’attività fisica. Inoltre con un solo abbonamento una persona potrà frequentare anche le sedi di Punta Marina ed Alfonsine. Ci è piaciuto molto il progetto Ravenna FC, amiamo il calcio e ci piace molto questa squadra cui faccio i migliori auguri per il futuro.”

Molto soddisfatto ed affascinato dalla fantastica struttura il presidente giallorosso Brunelli: “Facciamo i complimenti a Ravenna Gym, perché veramente hanno realizzato un qualcosa che a Ravenna non c’era; è lodevole la volontà di creare e sviluppare progetti nuovi. E’ gratificante per noi pensare che abbiate voluto consolidare il rapporto nato nella scorsa stagione. Siamo molto orgogliosi di indossare questo marchio sulle nostre divise perché è importantissimo per noi avere delle realtà ravennati che condividano il nostro progetto. Ravenna Gym è partita alla grande e gli auguriamo di continuare ancora meglio.”