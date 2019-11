My Mech La Greppia Cervia vince col Massa (3-2)  Seconda vittoria consecutiva per le gialloblù

Parte in salita, va sotto di due set, non si scoraggia e poi organizza una clamorosa rimonta. Ecco la My Mech La Greppia Cervia che non si dà mai per vinta e sconfigge 3-2 (11-25, 19-25, 25-16, 25-21, 15-8) il Massa Lombarda al termine di un match dai due volti.

Con questo risultato, le gialloblù hanno scavalcato le massesi, conquistando la quinta posizione in solitaria e con una gara in meno rispetto a tutte le battistrada.

La formazione di coach Briganti aveva iniziato il match col piede sbagliato, cedendo il 1° set senza colpo ferire. Nel 2° parziale l’equilibrio veniva rotto sul 15-16, con le ospiti a ‘volare’ sul 16-21 per poi chiudere 19-25.

Sullo 0-2 è iniziata un’altra partita. L’ingresso in campo di Chiara Di Fazio ha contribuito a dare la svolta. Trascinate anche da una concretissima Agostini, le cervesi hanno suonato la carica, aggiudicandosi con grande personalità il 3° set (25-16). Riaperto il match, la My Mech La Greppia Cervia è andata sotto all’inizio del 4° (5-8), senza però perdersi d’animo.

Riportato in equilibrio il parziale (16-14), lo ‘strappo’ decisivo è stato piazzato sul 21-18.

Vinto il set 25-21, le gialloblù hanno completato l?opera, dominando il tiebreak (15-8).

Sabato prossimo a Cattolica, il sestetto di coach Briganti renderà visita alla capolista reduce da 5 vittorie consecutive dopo il ko iniziale contro Massa Lombarda.

Il tabellino:

My Mech La Greppia Cervia-Massa Lombarda 3-2 (11-25, 19-25, 25-16, 25-21, 15-8)

MY MECH LA GREPPIA CERVIA: Agostini 20, Zatti, Magnani 1, Proietti de Marcis, Villa 9, G. Colombo, Petrarca 9, Di Fazio 13, Caniato 5, Murer 1, Ravaioli (L1), Fontana (L2); ne: Nini. All. Briganti.

MASSA LOMBARDA: Bacci, Bellettini, Diop, Galassi, Marosi, Piovaccari, Sassatelli (L1), Spada, Valgimigli, Verlicchi; ne: Romagnoli (L2).

All. Mondini.

Arbitri: De Nisco e D?Elia.

La classifica dopo 6 giornate: Cattolica, Budrio 14; Bellaria 13, Acsi Ravenna 12; Cervia* 11; Massa Lombarda 10; San Mauro Pascoli* 8; Forlì, San Marino* 7; Riccione*, San Martino in Strada* 6; Teodora Torrione Ravenna*, Academy Ravenna 0.

(* = una gara in meno)