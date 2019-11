Ottima partita per il Russi contro il Forlì

Si dice che il derby sia sempre una partita a parte, ma al Russi Calcio a 5 i luoghi comuni proprio non piacciono. E così sabato scorso 23 novembre tra le strabordanti mura amiche del Pala Valli di Russi ha trattato il malcapitato Forlì al pari dei suoi ultimi quattro avversari: con grande ritmo, entusiasmo e senza alcuna pietà.

Il 4 – 1 finale (Gurioli, autogol, Spadoni, Michelacci) ha sintetizzato al meglio l’andamento di un match che i ragazzi di Balducci hanno dominato, tanto che gli ospiti hanno siglato la loro unica rete solo quando erano sotto di quattro gol.

Il quinto successo consecutivo ha permesso ai falchetti di consolidare il terzo posto in classifica, in attesa di tentare l’assalto alla seconda piazza sabato prossimo, quando sfideranno a domicilio il Gennarini, che ha quattro punti più di loro.