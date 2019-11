Romagna vince il testa a testa contro Casalgrande

Romagna corsara a Reggio Emilia. La squadra di coach Domenico Tassinari vince il testa a testa contro Modula Casalgrande e riesce a tornare a 10

punti in classifica.

Sugli scudi in particolare Di Domenico e Gollini autori di 8 reti ciascuno. Torna a segnare anche Albertini che si rivede in campo dopo l’infortunio così come il capitano Fabrizio Tassinari, autore di una buona prova condita da 7 marcature.

Nei primi minuti Casalgrande va in vantaggio e riesce a mantenerlo fino al 12’ quando il Romagna inizia a segnare a ripetizione sorpassando gli avversari e terminando la prima frazione in vantaggio 9-15. Dopo il riposo invece Casalgrande tenta una timida reazione ma il Romagna riesce a contenere e gestire il vantaggio nel modo giusto concedendo ai padroni di casa di recuperare qualche gol senza però rischiare. Finisce quindi 24-31.

Casalgrande: Aldini, Barbieri, Dimitric, Ferraguti 2, Galapin, Giubbini 11, Idammou 2, Lamberti 6, Lenzotti, Prandi, Prodi 1, Ricciardo, Scalabrin 1, Seghizzi 1, Toro, Vezzelli. All Scorzie

Romagna: Redaelli, Albertini 2, Amaroli, Babini, Bartoli 1, Boukhris, Chiarini 2, Di Domenico 8, Gollini 8, Guerrini, Mazzanti 3, Montanari, G.Sami, T.Sami, F.Tassinari 7. All. D.Tassinari